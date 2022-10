Fiscal do PT foi presa, pela Justiça Eleitoral, no final da votação

Share on Email

Uma mulher, de 52 anos, foi presa por crime eleitoral, em Alegrete.

A prisão ocorreu na reta final do pleito, quando uma alegretense recebeu voz de prisão do Juiz Eleitoral Rafael Borba Echevarria.

A ocorrência não foi divulgada, ontem, pois até o momento em que o PAT averiguou e publicou as informações sobre o encerramento da eleição, a mulher ainda não tinha sido apresentada na Delegacia de Polícia.

Conforme foi apurado pelo PAT, a mulher estava em um educandário, na Cidade Alta, onde realizava fiscalização do Partido dos Trabalhadores(PT), entretanto, segundo as pessoas que estavam trabalhando como fiscais eleitorais e mesários, a acusada estaria desde a manhã de domingo, tumultuando o ambiente.

Todavia, o que originou a denúncia contra a mulher, foi o fato de que ela teria insinuado que os mesários seriam pessoas burras, pois não teriam condições de elaborar uma ata que ela poderia realizar em, no mínimo, quatro idiomas, além disso, ao ver uma mesária dividir um refrigerante com os demais integrantes da seção, que estavam trabalhando, ela teria ressaltado que seria uma forma de “propina” do Partido Liberal.

O Ministério Público compareceu ao local, tomou conhecimento do que estava acontecendo e alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores teriam informado que a acusada seria retirada do educandário, porém, pouco tempo depois, ela retornou sendo o Juiz Eleitoral, Rafael Borba, informado.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada à Delegacia de Polícia onde foi arbitrada uma fiança de três salários mínimos. Depois do registro e o pagamento do valor, a acusada foi liberada.