Fiat Toro roubada em assalto de turistas é recuperada pela BM em Santana do Livramento

O carro, pertencente a uma seguradora, foi encontrado próximo ao cerro do Batuva, em uma estrada de terra na localidade conhecida como sede do antigo galpão Marca de Casco.

Além da caminhonete, dois celulares das vítimas foram apreendidos no local, um danificado e outro descarregado. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia foram acionados para dar continuidade às investigações.

O crime

Na noite de quinta-feira (08), duas turistas foram surpreendidas por assaltantes armados em uma estrada de areia, próxima à BR-158. As vítimas foram amarradas e deixadas à beira da estrada, enquanto os criminosos fugiram levando o veículo alugado das vítimas, além dos pertences e mercadorias compradas no Uruguai.

Após pedir socorro em uma residência próxima, as turistas foram acolhidas por uma família. A polícia foi acionada e as vítimas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil. O setor de investigação já está trabalhando no caso.

Fonte: A Platéia