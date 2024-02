BBB 24: Canto Alegretense diverte e une participantes

O “Canto Alegretense”, amplamente reconhecido como um hino informal do Estado do Rio Grande do Sul, ganhou destaque no programa devido às performances do alegretense Matteus, que o cantou em diversas ocasiões. Contudo, a persistência de Davi em entoar a música chegou a irritar alguns dos colegas de prova.

Apesar das reações iniciais, a música acabou contagiando os participantes, levando-os a cantá-la em coro durante a prova, com destaque para o animado momento de bate-cabelo de Beatriz. Em um momento marcante, Matteus assumiu o papel de professor e ensinou a letra do “Canto Alegretense” a Yasmin Brunet, proporcionando um momento de intercâmbio cultural na casa.

Composta por Nico e Bagre Fagundes em 1983, a canção se tornou um símbolo do regionalismo gaúcho, alcançando reconhecimento até mesmo fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. Sua influência transcendeu gêneros musicais e alcançou artistas internacionais, como o tecladista da banda inglesa Deep Purple, que a tocou em um show em Porto Alegre. Diversos outros músicos, de Bobby McFerrin a Alcione, já apresentaram suas próprias versões dessa obra emblemática.

O momento em que os participantes do BBB entoaram o “Canto Alegretense” durante a última prova do líder reflete não apenas a popularidade da música, mas também sua capacidade de unir pessoas em torno de uma tradição cultural, mesmo em um contexto tão diversificado como o do reality show.