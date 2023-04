PATRAM e PRF recuperam, em Alegrete, carro roubado na Argentina

O veículo estava em uma casa abandonada, no bairro Segabinazzi, Zona Leste, de Alegrete.

Conforme informações dos policiais do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete, foi realizada uma ação conjunta com a PRF depois que ocorreu uma denúncia de um carro com placas de outro país em situação suspeita na garagem de uma residência desabitada. Diante do fato, os policiais ambientais e rodoviários federais foram ao endereço e constataram que o Ford EcoSport, placas NTT 037, foi roubado em Paso de Los Libres. Também foram informados de que o proprietário estaria recebendo mensagens na tentativa de uma extorsão para que o veículo fosse devolvido, assim como, há suspeita de que outros crimes possam ter sido cometidos com a caminhoneta.

O veículo foi apreendido, pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado, nesta manhã (7), na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, onde será posteriormente levado ao deposito do Detran, ficará à disposição da Justiça e, na sequência, deverá ser restituído ao dono.

Até o momento, ninguém foi preso, contudo, a investigação deverá prosseguir.