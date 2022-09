Fila para entregar exames e emitir GTAs na Inspetoria Veterinária

Share on Email

Uma fila de pessoas, com os exames dos cavalos em mãos, para mostrar os documentos de sanidade animal feito nos cavalos e, também, para emitir as GTAs que permite o trânsito de animais cavalares, formou-se na sede da Inspetoria Veterinária de Alegrete.

Exames de sanidade animal

Para poder participar dos desfiles é preciso ter feito os exames de mormo, gripe equina e ter as guias de transporte animal.

A coordenação do Desfile, ainda, não tem o número de cavalarianos que vão emitir essa documentação junto à Inspetoria. Nesta segunda, a fila será intensa no local que atende até as 17h.

Fila de pessoas para mostrar exames emitir GTAS

A expectativa é de que cerca de dois mil cavalarianos participem da Cavalgada da Chama que vem do Marco das Três Divisas e encontram um grande número de gaúchos e prendas que se integram ao grupo até o Monumento do Expedicionário na Praça Getúlio Vargas.