Suspeito de assassinar jovem, tem 18 anos, e foi detido pela Brigada Militar

Na tarde deste domingo (11), o suspeito de ter assassinado a jovem de 20 anos, Eduarda de Castro Cardoso, foi detido pela Brigada Militar.

De acordo com informações, desde que a guarnição soube da ocorrência manteve buscas, ao indivíduo de 18 anos.

Mesmo com apenas quatro policiais, ou seja, duas viaturas, os PMs se dividiram entre as ocorrências e uma sempre manteve as buscas ao suspeito.

Dentre várias denúncias, que chegaram ao 190, uma delas dava conta de que o indivíduo havia chegado em uma casa no bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste, em Alegrete.

Os policiais militares foram ao endereço e conversaram com o proprietário, desta forma, perceberam que o idoso estava muito nervoso e, ao se retirar da residência, confirmou que um jovem havia invadido o lar, dele, e autorizou a entrada dos PMs.

Sendo assim, os policiais entraram e localizaram o suspeito dentro do banheiro. Na sequência, após buscas, um PM verificou que tinha terra fofa no pátio e uma enxada.

Ao cavar, localizaram a arma, com as mesmas características repassadas em relação a espingarda do crime.

Diante disso, o jovem foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia.

Em contato com o Delegado de Plantão, ele determinou que o suspeito fosse ouvido e liberado. O registro foi realizado como caso atípico.

Ainda segundo informações, várias pessoas indicaram o suspeito, preso pela Brigada Militar, como sendo o autor do crime. Ele não teria nenhuma relação amorosa com a vítima.

O suspeito, de 18 anos, já tinha antecedentes como menor infrator por porte ilegal de arma de fogo, posse, entre outras.

a arma foi apreendida

O crime

A jovem, de 20 anos, Eduarda de Castro Cardoso, foi morta com um tiro nas costas, na madrugada deste domingo (11), no bairro Saint Pastous, Zona Leste.

Segundo testemunhas, ela e o suspeito teriam discutido pouco antes do crime.

Eduarda deixa um filho de quatro anos. Ela residia no bairro Santos Dumont.

A motivação do crime ainda está sendo investigada.