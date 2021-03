Fila para fazer matrícula no primeiro ano na Escola Freitas Valle

Compartilhe















Aos que se inscreveram nas escolas da Rede Estadual de Ensino para tentar vagas na primeira série do Ensino Fundamental iniciou neste dia 1, o período de matrículas.

Pais ou responsáveis têm até o dia 12 de março para irem às escolas que tiveram suas inscrições selecionadas para fazer a inscrição.

Neste dia 1°, bem cedo, uma fila de pais na Escola Freitas Valle para realizar a matrícula no primeiro ano da escola. Na fila todos receberam uma senha para facilitar atendimento e evitar aglomerações, só no Freitas são 45 vagas para esta serie de ensino e a disputa maior é para o turno da tarde.

A Diretora da Escola, Alessandra Vessozi, lembra que as escolas trabalham com 25% do servidores para esse período de matrícula e os interessados têm até o dia 12 para fazer a matrícula, por isso não há necessidade de aglomeração.

Quem se inscreveu pode buscar maiores informações no site da SEDUC – RS www.educacao.rs.gov.br.