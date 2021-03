Março iniciou com UTI Covid lotada e sem capacidade de expansão por falta de profissionais de saúde

Compartilhe















Março inicia com alto índice de hospitalização por Covid-19. Conforme o Boletim divulgado pela santa Casa de Alegrete, na noite de ontem(1°), o Município bateu recorde de pacientes. Com os 10 leitos UTI Covid, 100% lotados, sem vagas, na cidade, além de 16 pacientes no Hospital de Campanha, onde há 30 leitos e mais 15 pacientes na UPA. Essa divisão se deu não apenas pelo número de leitos em cada espaço, mas também pela grande demanda, dos casos graves e a falta de profissionais para atuarem com uma capacidade maior de pacientes. Uma grande preocupação, dos médicos da linha de frente, em várias entrevistas foi essa, de faltar profissionais, além de leitos. Em todo Estado, o relato é o mesmo, a exaustão dos médicos e demais integrantes das equipes que atuam na linha de frente. A falta de leitos, os pacientes chegando cada vez mais graves, um número muito expressivo ao mesmo tempo, isso pode não ter sido anunciado como colpso total da rede de saúde, mas significou em vários momentos que o colpso é uma realidade. Em Alegrete, há quase uma semana o anúncio mais duro e drástico demonstrava que não havia vagas, nos leitos UTIs, não só em Alegrete como em todo Estado. Uma corrida contra o tempo para que ninguém ficasse sem atendimento e, isso está acontecendo em Alegrete, mesmo com todos o déficit de profissionais, os que atuam na linha de frente estão fazendo o impossível. A nova variante, segundo especialistas e infectologistas, aponta um agravamento nos casos em pessoas de todas as idades, mesmo não havendo histórico de comorbidades.

Em um questionamento à Dra Simone Estivalet que é pneumologista, ela destacou que não deixa de acompanhar o relato e informações de profissionais remomados na área da saúde, para buscar sempre o melhor entendimento do que está acontecendo. Desta forma, acrescentou que é muito provável que as novas cepas sejam responsáveis por essas mudanças nos quadros clínicos, porque o código genético do vírus muta com muita frequência.

“Acredito que seja por isso que atualmente, temos muitas pessoas contaminadas, os protocolos sanitários nem sempre respondem como no início da pandemia. Quanto mais contaminados, mais doentes teremos.”- citou.

Com 41 pessoas hospitalizadas, março começa com recorde de internações destes últimos tempos, conforme o Boletim da Santa Casa e também com a dura realidade de não ter leito na UTI Covid, o que já vem acontecendo há dias.

A Santa Casa de Alegrete teve como ação mais rápida, para o combate ao COVID-19, a ampliação do Hospital de Campanha, que recebe no boletim diário, a denominação UPA.

“Pedimos a colaboração de toda a comunidade neste momento, para que todos sejam responsáveis ao agir, sempre enfatizando nossa responsabilidade na acolhida de todos que precisarem!”- ressalta a postagem do Boletim.

Atualmente são 5.170 casos confirmados, com 4.345 recuperados, 759 ativos (735 estão ativos em isolamento domiciliar e 24 hospitalizados positivos de Alegrete) e 66 óbitos.

Foram realizados 20.201 testes, sendo 14.767 negativos, 5.170 positivos e 264 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.013 pessoas.