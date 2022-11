Share on Email

Um filho atropelou e matou a própria mãe em Erechim, Região Norte do Rio Grande do Sul, no início da noite de segunda-feira (28). A identidade da vítima foi preservada.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Civil, o homem estava manobrando um caminhão, no bairro Zimmer, quando atingiu a mulher. Ele não teria visto a familiar.

A vítima será sepultada nesta terça-feira (29), em Três Arroios.

Fonte:

Por Renan Santos, RBS TV Erechim