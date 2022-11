Leilão da Corsan já tem data marcada

O tema gerou mobilização de servidores da companhia que se posicionaram contra a venda da Corsan. A votação foi adiada e agora antes da virada do ano já está definido a data do Leilão da Companhia Riograndense de Saneamento.

Protesto da Corsan

O leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) já tem data marcada para ocorrer. Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), publicada nesta segunda-feira (28), ficou definida para o dia 20 de dezembro a sessão pública do leilão, com a abertura das propostas e lances de viva voz, na B3, em São Paulo.

O lance mínimo será de R$ 4,1 bilhões e terá início às 10h. Cinco dias antes, em 15 de dezembro, ocorrerá a entrega das propostas, das 9h às 12h, no mesmo local.

Inicialmente, a privatização seria por abertura de capital, mantendo o Estado como sócio de referência. Com as condições de mercado e exigências do TCE, o governo gaúcho decidiu pela venda integral.

No início do mês, uma audiência pública sobre a privatização da companhia foi realizada, onde, conforme o governo do RS, foram apresentados os detalhes do projeto e colhidas sugestões para o aprimoramento do processo.

A Corsan atua em 317 municípios gaúchos por meio da realização de estudos, projetos, construções, operações, exploração e ampliação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário.

A nova legislação exige que, até 2033, 99% das cidades tenham abastecimento de água potável e 90% sejam atendidas com coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a Corsan fornece água para 97% das áreas urbanas. Contudo, pouco mais de 17% dos locais atendidos pela estatal são conectados a uma rede de esgoto.

Com infromações de GZH