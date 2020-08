Filhotes de puma são resgatados às margens da BR-285, em Vacaria

Os animais foram encaminhados à ONG Amigo do Bicho, que entregou os filhotes à Polícia Rodoviária Federal de Lagoa Vermelha. Depois, os policiais levaram os pumas para a Universidade de Passo Fundo, onde, agora, estão sob os cuidados do Grupo de Estudos de Animais Silvestres e Hospital Veterinário da instituição.

De acordo com os pesquisadores, trata-se de um macho e uma fêmea, com poucos dias de vida, que recém abriram os olhos. A coordenadora do grupo, Michelli de Ataide, conta que os animais chegaram estressados ao hospital, mas com boas condições clínicas de saúde.