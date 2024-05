Bloqueios em ruas atingidas pela enchente impedem circulação de linhas do transporte coletivo

Na sexta-feira (03), a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, anunciou a suspensão de algumas linhas do transporte coletivo na cidade em razão da enchente que assola o município da Fronteira Oeste.

A situação de calamidade decretada no Estado do Rio Grande do Sul, em virtude das fortes chuvas, bem como o Decreto Municipal n° 146/2024 – que declara situação de emergência e os bloqueios em algumas vias atingidas pela cheia do Rio Ibirapuitã, retirou de circulação temporária três importantes linhas. Segundo a prefeitura as linhas Medianeira x Nova Brasília, José de Abreu x Vila Nova e Vila Nova x Pedreiras estão suspensas desde o meio dia de sexta-feira (03).

A suspensão das aulas e especialmente o súbito desabastecimento de combustíveis são mais alguns fatores que corroboram para a medida. A partir disso, a Linha João XXIII x Nova Brasília atenderá as proximidades do Bairro Medianeira. Já a Linha Piola x Vila Nova cobrirá o itinerário da Linha José de Abreu, bem como a Linha Polivalente x Ibirapuitã atenderá o Bairro Pedreiras.

A medida tem como objetivo mitigar qualquer possibilidade de inviabilização do transporte público de forma geral, pelo desabastecimento da frota, aponta a prefeitura.

A previsão de retorno do atendimento destas três linhas será analisada na próxima segunda-feira (06), condicionado a normalidade do abastecimento de combustíveis nos postos da cidade e desobstrução das vias.