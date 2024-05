Cansados de esperar, produtores se unem e com recursos próprios arrumam estrada do Caverá

Share on Email

Um grupo de oito produtores da região do Caverá se reuniu para arrumar um trecho que totaliza 30km da estrada, em espaços não contínuos que está totalmente instransitável. Eles colocaram tratores, lâminas retroescavadeiras e caçambas para arrumar a estrada.

Cansados de esperar pela manutenção do trecho, os produtores custearam cascalho, óleo e colocaram todas máquinas particulares para arrumar dois trechos da estrada, um de 20km e em outra parte vão arrumar mais 10km da estrada. Essa foi uma medida extrema que tomararam porque não tinham mais como transitar pelo local.

Com ainda tem safra de soja para chegar à cidade a saída foi se unirem e com recursos proporios arrumar a estrada do Caverá, comentou Burtet que há mais de uma semana andou passando lâmina em um trecho de 4km.

Dentre os que se uniram por esta causa estão os proditores das familias: Burtet, Dalcin, Zambelli, Souto, Dalforno, Cazaroto, Batsiltela e Pozzebon.