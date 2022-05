Filme de diretor alegretense é selecionado para Festival na Inglaterra

O filme de longa-metragem Yonlu, do diretor alegretense radicado em Porto

Alegre, Hique Montanari, após sua exibição excepcional promovida pelo Cult

Cinemas Alegrete, no último dia 24 de maio, às 20h, recebeu mais uma indicação para um festival na Inglaterra.

Pelas redes sociais, alguns dias depois do evento em Alegrete, Hique Montanari anunciou a Seleção do seu filme Yonlu na primeira edição do Kingston International Film Festival (KIFF), em Kingston Upon Thames, a sudoeste de Londres, Inglaterra, em evento presencial, de 24 a 26 de junho de 2022, festival apoiado pelo diretor de cinema premiado com o BAFTA, Mike Newell, e pela atriz vencedora do Oscar, Dame Vanessa Redgrave.

YONLU é o filme representante do Brasil e divide a mostra de longas com filmes do Reino Unido, Índia, Alemanha e África do Sul. Site do Festival: https://www.kiffest.uk/.

YONLU, premiado filme de Hique Montanari, foi exibido em Alegrete

Até maio de 2022, com essa nova Seleção, Yonlu fez a marca da Seleção em, pelo menos, 30 festivais de cinema, entre os internacionais e nacionais, e diversos prêmios, entre eles: Prêmio da Crítica (Abraccine) de Melhor Filme de Longa-Metragem Brasileiro de Diretor Estreante, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (SP, Brasil), Prêmio de Melhor Diretor Estreante (Los Angeles, EUA), Prêmio de Melhor Roteiro de Longa-Metragem (Chile), Melhor Filme (Austrália), Melhor Ator (Holanda), Prêmio Humanidade (Holanda), Melhor Ator ( Itália), Prêmio da Crítica de Longa-Metragem (EUA), Prêmio de Melhor Filme e Prêmio da Imprensa, no Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Bagé, RS, Brasil). Em 2019, YONLU esteve com seu nome na seleção dos 22 filmes brasileiros que foram habilitados a concorrerem

na votação nacional à vaga do representante do Brasil ao Oscar de Filme

Estrangeiro.

Yonlu é uma cinebiografia adaptada, por Hique Montanari, da vida e obra do artista que dá título ao filme, um adolescente porto-alegrense de 16 anos que, com a ajuda da internet, conquistou o mundo com seu talento para a música e para a arte.

Fluente em cinco idiomas, Yonlu tinha uma rede de amigos virtuais em todos os continentes. Ninguém desconfiava, contudo, que também participava de um fórum de potenciais suicidas. Coprodução da Container Filmes Ltda com a Prana Filmes, Distribuição da Lança Filmes. Ano de lançamento nos cinemas do Brasil, em 2018.

Para os que ainda não tiveram a oportunidade de assistir ao filme nos cinemas ou TV, ele continua disponível para aluguel nas principais plataformas de Video

on Demand, como Youtube Filmes, Google Play e iTunes.