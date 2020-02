Fim da Piracema libera a pesca a partir de hoje

Com o fim da Piracema, no dia 31 de janeiro, a pesca está liberada. A proibição começou em outubro do ano passado e, durante esses meses, a pesca tanto amadora como profissional estava proibida. Só há liberação para modalidade de subsistência, desembarcada, que é aquela praticada artesanalmente por populações ribeirinhas ou tradicionais para garantir a alimentação familiar, sem fins comerciais.

A Portaria IBAMA Nº 193/2008 estabelece a restrição da pesca até 31 de janeiro de 2020, com abrangência em toda Bacia do Rio Ibirapuitã nos estados de Santa Catarina e Rio grande do Sul. Com isso, a partir de hoje(1°), estará liberada a pesca desportiva e profissional.

Os pescadores precisam estar com a licença de pesca amadora regularizada ou ter o protocolo. De acordo com a PATRAM, em Alegrete, foi um período tranquilo, sem ocorrências graves, apenas uma apreensão. Foram realizadas diversas fiscalizações. Site para solicitação da licença:

http://pndpa.mdic.gov.br/…/web/pesca_amadora.php/solicitacao Site para impressão da licença provisória:

http://pndpa.mdic.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php A licença definitiva estará disponível após 30 dias contados a partir da data de pagamento da guia de recolhimento.