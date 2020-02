Parceria garante revitalização da área de lazer do Porto dos Aguateiros

Uma parceria entre a Prefeitura de Alegrete, vereador Celeni Viana e a empresa Terrapias Terraplanagem vai possibilitar a revitalização da área de lazer do Porto dos Aguateiros. Na quinta-feira (30), o prefeito Márcio Amaral esteve reunido com os secretários de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, Infraestrututa, Jetter Danzer de Souza, vereador Celeni Viana e o engenheiro Huillian Severo, da Infraestrutura, para apresentação do projeto que prevê a construção de dois quiosques com churrasqueiras no parque.

Dentro de 20 dias devem começar as obras das duas unidades, uma aberta e outra com abrigo, em parceria com a empresa Terrapias. Uma quadra de esportes cobertal também está nos planos. Os recursos serão pleiteados através de emenda parlamentar.

O prefeito Márcio Amaral destacou a importância da revitalização dos espaços públicos. “Através das parcerias estamos conseguindo oferecer espaços de lazer mais agradáveis para a população que deve usufruir e ajudar a cuidar”. DPCOM