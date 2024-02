Fim de semana com calor e possibilidade de chuva em Alegrete

Share on Email

O primeiro fim de semana após o carnaval será de calor e com uma possibilidade de chuva ao longo do sábado (17). O mês de fevereiro se notabilizou por temperaturas escaldantes e poucas precipitações de chuva.

No sábado (17), o dia começa com tempo firme, a mínima será de 20ºC e a máxima não ultrapassa os 30ºC, segundo o site de meteorologia, Climatempo. No período da tarde, há uma pequena possibilidade de chuva, cerca de 5mm.

Já no domingo, o dia começa ensolarado e com mínimas chances de chuva para o dia. A mínima será de 21ºC e máxima chega aos 32ºC.