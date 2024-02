Saiba o que mudou na Legislação do farol baixo

Em vigor desde abril de 2021, a Lei 14.071/2020 trouxe uma série de modificações para o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), incluindo as regras para o uso da “luz baixa”.

O diretor do CFC do Alegrete, Sérgio Ulisses Nogueira, fala das principais alterações nas regras do trânsito que estão em vigor. Sérgio comenta que a legislação do farol baixo mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno. Ele disse que em via de pista simples como a BR/290 e RS/ 377 continua obrigatório o uso do farol baixo. Já em vias de mão duplas como a freeway não é mais obrigatório.

Conforme essa lei, condutores de veículos equipados com DRL, a luz de condução diurna, estão desobrigados a acender o farol baixo em qualquer rodovia. Já os condutores de veículos que não dispuserem de DRL, deverão manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, sob pena de multa.