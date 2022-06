Fim de semana com geada e queda de temperatura em Alegrete

Share on Email

O fim de semana terá predomínio de tempo firme e baixas temperaturas no Rio Grande do Sul. Neste sábado(18), uma massa de ar seco e frio voltou a atuar no Estado.

O amanhecer foi de 3°C, geada e cerração em Alegrete e a previsão é de sol entre nuvens. A previsão para o domingo (19) é parecida. O amanhecer será frio e com geada em praticamente todo o território gaúcho, aqui, de acordo com a Climatempo a mínima será de 2ºC com máxima de 16ºC.

No Parque dos Patinhos, um dos locais mais tradicionais da cidade, a paisagem fica ainda mais bela para os amantes do frio.

Com as temperaturas baixas, muitas famílias necessitam de auxílio. Além dos sopões que estão sendo realizados, Campanhas do Agalho também estão ativas. Um dos pontos é o Quartel da Brigada Militar, na rua General Sampaio, Centro. Quem não puder levar, basta ligar para o 190 que os policiais realizam a coleta dos agasalhos.