Fim de semana com muito futebol na várzea, GP de turfe e animação em bares e casas noturnas

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos da sociedade. Iniciativas envolvendo esporte, turfe e atividades tradicionais nos bares e casa de eventos no Município.

Neste sábado (26), no estádio Municipal Farroupilha, acontece mais uma rodada da Copa Tá Barato Pra Caramba. A bola rola a partir das 14h30 min e apontará os classificados à próxima fase do campeonato amador em Alegrete.

Ainda no sábado, acontece o GP Gentil Carlesso, tradicional prova do turfe brasileiro. Cavalos de diversos locais do Brasil vêm para Alegrete num dos maiores eventos da modalidade que se estenderá até segunda-feira (28), no Jockey Club.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

Na quadra da Unidos dos Canudos ocorre o Samba de Jorge. O evento acontece a partir das 23h e a entrada é no valor de R$ 10,00. O evento é alusivo ao dia de São Jorge que transcorreu na última quarta-feira, 23.

No domingo, não tem grandes eventos, só ações festivas em alguns bairros de Alegrete. Além disso, um grande público deve comparecer no Parque dos Patinhos para tomar chimarrão, se o tempo colaborar.