Pai Wainer do Bará faz previsões para Alegrete: aponta quem será o novo prefeito, entre outras revelações

A incerteza do que está por vir, a expectativa do que a vida reserva, são inquietações que ecoam ao longo dos tempos. Como bem entoou a cantora Simone em sua música “O Amanhã”, a indagação persiste: “Como será amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser.”

Sendo assim, a curiosidade sobre o que o porvir reserva continua a ser uma inquietação dominante. Em especial, durante a transição de ano, a procura por previsões, insights sobre o astral e anúncios de novidades ganha uma dimensão ainda mais intensa. É nesse contexto que todos anseiam por desvendar o que os regentes do ano de 2024 reservam, seja em termos de oportunidades auspiciosas ou desafios a superar.

Desta forma, o PAT traz, de maneira exclusiva, as previsões do Pai Wainer do Bará. Veja algumas revelações onde se esboçam os contornos do futuro que se desenha à frente.

Qual será a marca de 2024? Trará inovações ou mudanças significativas em algum setor específico?

(Pai Wainer do Bará) – A marca de 2024 inicia-se fortemente na questão do movimento. O setor da Indústria e comércio terá boa lucratividade, vendas substanciais a partir do mês de março em diante. Outra área que estará em mudanças e com aparente equilíbrio é a agricultura, pois estaremos no ano de Bará e teremos um equilíbrio nas chuvas, tornando um ano propício para essa área. Esse ano será recompensado em termos de trabalho. Para aqueles que buscam oportunidades e novas perspectivas, terão um ano de respostas e muita transparência de ações!

Qual orixá irá reger o novo ano? Quais influências espirituais serão predominantes em 2024?

(Pai Wainer do Bará) – O Orixá regente do ano será o Pai Bará. Começamos pela ordem deles: De início, será regido pelo orixá Bará Lode, com Ogum Avagã. Junto deles, vem a Iansã e Obá. O 1º trimestre de 2024 vai começar um ano difícil, pois junto desses pais vêm toda a questão de brigas, acidentes graves e incidência de violência. O ano vai começar negativo por esse lado. O ponto positivo será na questão do Pai Bará Lode ser o dono da chave sagrada; a questão começa com tudo o que está sendo trancado, o pai Bará auxilia para destrancar. Será um ano que vai correr ligeiro no que diz respeito às questões financeiras, trocas, vendas, câmbio. Será, sem dúvidas, o ano do movimento. No 2º trimestre, teremos Bará Lanã com Iansã; no 3º trimestre, Bará adague com Iansã; e para findar, Bará agelu com Oxum. E junto desses orixás, como o ano inicia na segunda-feira, pai Osanhã vem junto e permanece o ano todo. Osanhã é o tesoureiro da mãe Oxum, a qual a parte do dinheiro será bem movimentada, e tudo o que for relacionado às finanças terá êxito nesse ano.

Qual a cor? Qual cor será símbolo de harmonia e prosperidade em 2024?

(Pai Wainer do Bará) – A cor para iniciar o ano será Vermelho, simbolizando esse orixá que representa a chave, o cadeado, a corrente, a foice. Bará é clareza, é força, é caminhos abertos. Reza para iniciar esse ano com essa cor e com pensamento de buscar o êxito, a prosperidade, porque nesse ano, todas essas questões estarão sendo muito bem resolvidas! Basta querer e ter muita fé!!

Que virtude pode contribuir para as pessoas viverem melhor? Quais valores ou virtudes serão fundamentais para uma vida mais plena no próximo ano?

(Pai Wainer do Bará) – A questão é para todos os anos, não somente para 2024. Pai Bará é muito justo, assim como ele pode abrir os caminhos, ele pode fechar. Bará não aceita traições, infidelidade e quem age dessa forma com ele não terá êxito. A chave pode dar o êxito pode trancar, vai depender da maneira como as pessoas conduzem suas vidas. Bará é amigo dos amigos, e a lealdade é uma das virtudes muito importantes para esse orixá!

Qual o perfil de quem pode ser bem-sucedido no novo ano? Quais características e atitudes contribuirão para o sucesso individual em 2024?

(Pai Wainer do Bará) – O orixá Bará é o dono do movimento, do comércio. Para quem quer ser bem-sucedido, o início de tudo é o trabalho e saber como conduzir os negócios. Quem souber movimentar a parte dos negócios será exitoso.

Como será 2024 para Alegrete? Quais perspectivas e desafios Alegrete enfrentará no ano que vem?

(Pai Wainer do Bará) – As perspectivas para 2024 são, sem dúvida nenhuma, a chegada de novas empresas, pois pai Bará abre as portas para isso. Grandes empresas continuarão a chegar, a cidade tomando rumo de crescimento em questões de emprego e lucratividade. Empresas agregadoras no sentido da ampliação do desenvolvimento econômico. Mas a mesma chave que abre e a mesma que fecha, e isso fará com que ao mesmo tempo que teremos novas oportunidades empresariais, teremos também a mudança de pequenos comerciantes locais que precisarão adequar-se a novas demandas empresariais, precisarão adequar-se, e isso exigirá para muitos mudanças até mesmo de áreas de atuação.

Alguma surpresa na política ou na economia do Município? Haverá eventos inesperados que impactarão a política ou economia de Alegrete?

(Pai Wainer do Bará) – O ano eleitoral será bastante movimentado. Novas alianças sendo feitas, mas ao mesmo tempo, o cenário de mudanças eleitorais será na câmara de vereadores.

Teremos estiagem e enchentes em Alegrete? Como será o clima em Alegrete, e quais eventos climáticos podem ocorrer?

(Pai Wainer do Bará) – Diferente de 2023, 2024 será um ano de estiagem. Teremos um advento climático (enchente) no mês de setembro ou outubro, mas não será uma enchente grande. Esse ano de 2024 será um ano para quem planta e não precisa muito da água, e 2025, com a regência do pai Xapanã, será um ano de estiagem.

O que a torcida colorada e gremista pode esperar dos times? As equipes poderão comemorar algum título?

(Pai Wainer do Bará) – Para o INTER, o grande desafio será manter o equilíbrio, o jogo de búzios mostra que não haverá grandes conquistas. Já para o GRÊMIO, há grandes chances de conquistas, vitórias, títulos e equilíbrio financeiro.

Como será 2024 para os brasileiros? Quais são as previsões gerais para o próximo ano no Brasil?

(Pai Wainer do Bará) – O ano de 2024 terá grandes investimentos, principalmente na área da indústria. A questão de emprego vai melhorar, abertura de vagas de emprego, concursos. Esse ano, para quem procura, será muito produtivo. Educação em âmbito nacional terá significativa evolução. Será um ano de grandes conquistas.

Como o governo irá conduzir os destinos do Brasil? Quais serão as estratégias e direcionamentos do governo brasileiro em 2024?

(Pai Wainer do Bará) – O governo conduzirá os destinos do Brasil de forma responsável, visando sempre o desenvolvimento do país em busca de afirmação e melhorias. Haverá preocupação com as camadas economicamente menos favorecidas, garantindo acesso à educação, saúde e oportunidades de crescimento. Além disso, será promovida uma efetiva participação do Brasil em movimentos internacionais, resgatando a credibilidade brasileira em outros países. As estratégias e direcionamentos do governo estarão concentrados nas áreas mais necessitadas de investimentos, como educação, saúde e habitação.

O planeta corre algum risco em relação a confrontos nucleares ou nova pandemia? Existem ameaças globais significativas, como confrontos nucleares ou novas pandemias?

(Pai Wainer do Bará) – Em 2024, o mundo não corre risco de grandes confrontos nucleares e nem de uma nova pandemia, mas o ano de 2024 trará certa paz, harmonia, equilíbrio. As pessoas terão oportunidade de rever seus conceitos e tentar viver harmonicamente, já no fim de 2024 e início de 2025, esse clima de equilíbrio e harmonia poderá ter fim.

E no amor, quais as recomendações? Quais conselhos ou orientações são pertinentes para os relacionamentos amorosos em 2024?

(Pai Wainer do Bará) – No amor para 2024, muitas questões serão resolvidas para quem lutou em 2023, mas muitos casamentos sólidos poderão ser dissolvidos, uma vez que o ano de 2024, o ano de Bará, traz a questão de traição e isso poderá ser relevante para o término de relações afetivas. Terão vitórias e conquistas as pessoas que investiram seus relacionamentos durante o ano de 2023.

Economia no Brasil, como será? Quais são as projeções para a economia brasileira no próximo ano?

(Pai Wainer do Bará) – Em relação à economia, 2024 será positivo. Em relação à inflação, um ano de equilíbrio, já que a área da indústria e comércio, agricultura estarão equilibradas. A população terá uma melhor qualidade de vida.

Produção agrícola. Alegrete vai continuar neste crescimento? Trigo, soja e arroz? Como será o desempenho da produção agrícola em Alegrete, especialmente para trigo, soja e arroz?

(Pai Wainer do Bará) – A produção de trigo, soja e arroz para o ano de 2024 em si, a colheita será mais um ano específico em equilíbrio, não teremos a decadência desses produtos. Para 2025, há a promessa de algo bem melhor, evidenciando crescimento e evolução agrícola.

Terá algum evento grave na cidade, algum desastre? Há previsões de eventos graves ou desastres que possam afetar a cidade?

(Pai Wainer do Bará) – Não existe nenhuma possibilidade de algum evento inusitado em Alegrete que possa trazer preocupação em relação ao bem-estar da comunidade. Os búzios marcam um ano de evolução em economia, crescimento na parte financeira.

Como será o ano eleitoral? Quais são as expectativas para o cenário político durante o ano eleitoral?

(Pai Wainer do Bará) – Outra perspectiva favorável é o crescimento na área saúde na cidade. Destaques favoráveis nessa área. Desafios encontraremos na área da educação e segurança, pois esse ano será de violência crescente, principalmente no 1º semestre, como já dito anteriormente. Será importante efetivar investimentos na área da segurança, bem como investir na educação, principalmente no que diz respeito aos anos iniciais da infância.

Quem será o novo prefeito de Alegrete: Alguma surpresa? Qual o perfil do novo gestor? Há previsões sobre quem será o novo prefeito de Alegrete, e qual é o perfil esperado para esse novo gestor?

(Pai Wainer do Bará) – Novamente, Alegrete terá um prefeito do sexo masculino. O perfil desse novo gestor é estar voltado ao crescimento econômico da cidade. Apostando em novos investimentos nessa área. Terá um prefeito jovem, e os búzios marcam com que a mesma sigla que hoje administra a cidade terá continuidade.

E no cargo dos vereadores? Quais mudanças ou tendências são esperadas para o cargo dos vereadores em Alegrete?

(Pai Wainer do Bará) – As mudanças na câmara de vereadores serão significativas, pois terá uma grande renovação, com perfis novos que ainda não estão atuando na política, mas que serão inseridos e obterão êxitos.

Alegrete terá algum fato inusitado? Existem previsões de eventos inusitados ou surpreendentes em Alegrete durante o próximo ano?

(Pai Wainer do Bará) – Alegrete, por ser uma cidade abençoada por estar na regência de Oxum, não terá nenhum evento grave que abale a nossa cidade. E isso, com certeza, vem nas bênçãos de Oxum sobre nosso povo, nossa gente! Sua proteção torna-se essencial e importante.

Pai Wainer do Bará

Há vinte anos, minha família buscou a umbanda devido a eu enfrentar um problema de saúde com grandes chances de ficar paralítico. Com o tratamento espiritual que recebi, fui obtendo melhoras até alcançar a cura. Foi quando comecei a frequentar o terreiro de umbanda da finada Lurdes. Com 11 anos, recebi minha primeira entidade, Ogum 7 espadas, e dali em diante, iniciei minha vida religiosa.

Aos 14 anos, fui para o terreiro do pai Noé de Oxum, onde permaneço até hoje. Com ele, conheci as outras linhas: nação e quimbanda, nas quais fui iniciado. Aos 15 anos, pai Noé assentou meus Exus, e comecei a atender em casa como cartomante, realizando trabalhos pela linha de umbanda e quimbanda. Aos 20 anos, me aprimorei na nação, podendo receber o título de babalorixá.

Tenho uma casa de religião aberta há mais de 16 anos, sempre no mesmo endereço, com filhos de santo em Alegrete, Santiago, São Borja, Uruguaiana e São Paulo. Conto com muitos clientes e seguidores nas cidades de Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, Santa Maria, Florianópolis e Curitiba. Fora do país, atendo clientes em Londres, na Inglaterra, Sidney, na Austrália, e Cidade do Cabo, capital da África do Sul, todos brasileiros que residem nesses países e chegaram até mim através de amigos e parentes.

Na religião, encontrei a cura, mas não levo uma vida apenas de flores, pois as rosas também carregam espinhos. Não vendo falsas ilusões de que ao entrar para a religião teriam a solução de todos os problemas, pois isso é uma questão de merecimento individual. As atitudes e escolhas são os verdadeiros responsáveis pelo crescimento ou não de cada um.

Busco sempre seguir o caminho do respeito e da ética no que faço, procurando ajudar a todos que batem à minha porta em busca de auxílio, conforto ou orientação para o desenvolvimento espiritual. Através da religião, descobri a efemeridade da vida e a importância do equilíbrio em nossas ações cotidianas.

Mensagem final:

Ilê de Bará Agelú deseja a todos um ano repleto de saúde e conquistas! Lembramos que a previsão, de modo geral, não condiz com a experiência pessoal de cada um. Somos donos do nosso destino e livres para fazer nossas escolhas, mas é preciso ter maturidade para aceitar as consequências.

Pai Wainer do Bará Rua: Vinte de Setembro, 296 Bairro: Centro Contato: (55) 98467-3339