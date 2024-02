Fim de semana tem previsão de chuva em Alegrete

O carnaval está chegando e o comportamento do tempo pode alterar planos dos foliões. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva para dois dias do feriadão.

Sábado, o dia começa com 24ºC e máxima chega aos 35ºC. No período da tarde, há previsão de chuva, segundo o Climatempo, estão previstos 30mm. Já no domingo, o padrão continua, o dia começa com 23ºC e máxima chega aos 37ºC, também há previsão de 22mm de chuva.

Já nos dois últimos dias de carnaval, não há previsão de precipitações. Porém, o calor se intensifica ainda mais, segundo a previsão, a máxima irá variar entre 36ºC e 41ºC.