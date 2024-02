Judiciário terá plantão no Carnaval e expediente normal na quarta-feira de cinzas

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, o Judiciário manterá plantão para atendimento das medidas de urgência.

A Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, VII, a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e em face da expressa delegação do Órgão Especial, manifestou em sessão virtual em setembro (proc. 0023-18/000045-3),delegou que, em 2024, não haverá expediente no Tribunal de Justiça e nos serviços forenses de primeira instância, nos feriados nacionais e dias de festa ou santificados.

Em Alegrete, na sexta-feira (9), o expediente foi até às 19h, depois o atendimento será em regime de plantão. Atendimento, esclarecimentos podem ser feitos pelo celular 55-99978-2284.

Na quarta-feira de cinzas (14/2), o funcionamento ocorrerá normalmente, a partir das 12h até 19h, em 1º e 2º Graus.