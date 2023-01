Fim do bloquinho de multas: autos de infração são registrados em talonário eletrônico

O RS já tem hoje 97% dos autos de infração registrados de forma eletrônica. Além da agilidade no preenchimento, o talonário eletrônico utilizado em um tablet ou celular, reduz a possibilidade de erros. Os dados foram levantados pelo DetranRS em 59 municípios, incluindo Alegrete com agentes próprios, além da Brigada Militar, DAER e o próprio DetranRS.

O talonário eletrônico de multas foi lançado pelo DetranRS em junho de 2014, quando aumentou sua equipe de agentes de fiscalização. Em abril de 2015, a Autarquia disponibilizou o sistema para os municípios conveniados e outros órgãos de fiscalização no Estado, como DAER e Brigada Militar. Hoje, somente dois municípios ainda não usam o sistema, e alguns órgãos ainda utilizam o bloquinho em algumas situações, mas o papel está em extinção.

Ao incluir a informação da placa, o talonário eletrônico de multas “puxa” dos registros do DetranRS os dados do veículo e do proprietário, bem como do condutor, reduzindo possíveis erros e a necessidade de diligências quando não são anexadas cópias de documentos no sistema.

A projeção do DetranRS é que até o final de 2023, 100% dos autos de infração sejam registrados eletronicamente.

Foto: reprodução