35 mil argentinos cruzaram a BR 290 em dois dias; hotéis e restaurantes estão radiantes

Com a volta dos turistas argentinos para o Brasil nesse verão, Alegrete comemora a melhor temporada dos últimos anos.

A invasão dos argentinos vem acontecendo desde o período de Natal e se intensificou muito mais depois do dia 1°.

De acordo com a Policia Federal em Uruguaiana entre sexta-feira(13) e sábado(14), houve o registro de 34.677 atendimentos a estrangeiros pela ponte Internacional Uruguaiana – Paso de los Libres. No primeiro dia, ocorreu o ingresso de 6.502 estrangeiros e a saída de 6.692 pessoas. Já no sábado, foi registrado o ingresso de 12.433 estrangeiros e a saída de 9.050 pessoas.

Desta forma, 19 mil argentinos entraram em Uruguaiana nos dias 13 e 14. Sendo que, no mesmo período, 15 mil retornaram.

A entrada no país está sendo rápida em torno de 5 a 10 minutos de atendimento por família, segundo a PF. Já para quem sai o procedimento é mais demorado e a espera está durando até 7 horas.

Em Alegrete, o PAT falou com alguns responsáveis por hotéis e restaurantes. Todos estão comemorando o fluxo mais intenso, alguns destacam que chagam a ficar sem lugares. Desta forma, a maioria do setor hoteleiro destacou que os hermanos têm chegado à tardinha e logo cedo seguem viagem.

No caso do Hotel Alegrete, a informação do gerente Adão Júnior é de que a ocupação tem se mantido sempre lotada. Muitos dos que passam pelo local, já conhecem, outros é por meio do site ou por indicações.

Outros que estão registrando um movimento bem acima do que foi registrado neste mesmo período, ano passado, são os hotéis Rambo, São Jorge e Texacão. Já na gastronomia, Dione Ramos, do Bistrô Alegrete destaca que o movimento triplicou, muitas famílias ficam aguardando, sempre tem fila de espera. A reportagem buscou contato com outros restaurantes, mas não obteve retorno até o encerramento da postagem, contudo, rapidamente alguns destacaram apenas que estão sempre lotados, nos últimos dias.

O empresário Adão Ramos, vice-presidente do Sindhotel (Sindicato de Hotelaria do Estado), ressaltou que todos os hotéis do Município estão lotados, assim como, os motéis. “Cerca de 30 famílias neste domingo ficaram sem atendimento, aqui, pois não havia vagas disponíveis” – informou.

Já a Polícia Rodoviária Federal pontua que a entrada de argentinos pela 290 desde Uruguaiana está muito intensa e que a fiscalização também está, entretanto, alguns problemas em placas dos veículos e até excesso de passageiros, já foram identificados e são, até o momento, as infrações mais recorrentes.

Mesmo em crise econômica na Argentina, muitos estão curtindo o verão em praias gaúchas ou catarinenses.

Essa temporada tem sido um alívio para a economia, segundo os empresários, após dois anos de pandemia.