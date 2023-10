Finais de duas competições amadoras estão confirmadas no Estádio Farroupilha

Segundo os promotores dos eventos o estádio não foi cedido em virtude da umidade do gramado, o que inviabilizou os jogos de serem realizados no local, já que estava previsto nos dois torneio a fase de semifinais serem disputadas no palco maior do futebol do município.

Diante do impasse, o 3º Torneio LAF Lojas tá Barato pra Caramba na categoria master especial (55 anos) tiveram de ser disputados no campo do Palmeiras. No primeiro confronto Nacional e Sindicato protagonizaram um jogo equilibrado, do início ao fim. O empate sem gols no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Nacional levou a melhor e venceu por 5 a 3 o Sindicato.

Na outra semi o Tinga eliminou o Fluminense ao vencer por 1 a 0.

A organização do torneio divulgou a final no próximo domingo (8), pela manhã, às 10h30min, no estádio municipal Farroupilha. ÀS 9h, ocorre um amistoso entre Cruzeiro e Fluminense, pela categoria.

Outra competição que teve seus jogos no complexo de campos do Jockey Club foi a 1ª Copa dos Campeões do Palmeiras na categoria livre. As semifinais foram disputadas no domingo dia 01 de outubro. No primeiro confronto duelaram Cruzeiro e Operário, um jogaço que no tempo normal terminou empatado em 1 a 1. Nos pênaltis deu Operário 4 a 2 no Cruzeiro. Na outra semi, River Plate e Centenário ficaram no 0 a 0. Nas penalidades o Centenário fez 5 a 4.

Conforme a organização, a final está prevista para ocorrer no próximo domingo (8), entre Operário e Centenário, ainda não há definição de horário e local.

Foto: arquivo PAT