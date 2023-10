Programação especial na Semana da Criança no Centro Cultural de Alegrete

A atividade denominada “Passeio Cultural” contemplará diversas linguagens artísticas como: literatura, artes plásticas, teatro e música.

O evento ocorrerá nos dias 6,9 e 11/10, das 14h as 17h e é voltada para crianças de todas as idades.

No “Passeio Cultural” as crianças participam de sessões de contação de histórias ministradas por Tatiane Quintana; na sequência apreciam um pequeno recital de piano com canções infantis apresentado por Maninha Pedroso; em seguida prestigiam a Exposição “Portinari – o bauzinho do pintor”, com pinturas em miniatura do artista plástico Cândido Portinari, em parceria com o Sesc e finalizam com uma divertida “Caça ao tesouro”, organizada por Merlen Alves.

Esta atividade marca o retorno da programação cultural do Centro Cultural que foi desenvolvida entre os anos 2015 a 2018, pela coordenadora de programação Tatiane Quintana. Nos próximos meses, a equipe, programa sessões de contações de histórias; gincanas culturais; Oficinas de escrita criativa, de teatro e cinema, dentre outras atividades. Agendamentos para o Passeio Cultural podem ser feitos através do whats: 55 996334438 – Tatiane Quintana.

Fotos: divulgação