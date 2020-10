Final de semana inicia com 49,6 mm e tendência é de mais chuva

Foi uma sexta-feira chuvosa em Alegrete. Logo cedo o tempo se armou de fato, como diz a letra da canção Previsão, de Adair de Freitas.

Não bastasse descargas elétricas com trovoadas, a chuva foi volumosa e durou por boa parte do dia. A temperatura máxima chegou aos 27ºC, e a previsão que era de 15 mm, teve aumento superior a 50%.

Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na última atualização às 17 horas, foram registrados 49,6 milímetros na estação de coleta localizada às margens do Rio Ibirapuitã.

De acordo com o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM), a tendencia é que o período chuvoso se estenda até a próxima segunda-feira.

Pela previsão do site meteorológico Climatempo, neste sábado (24), terá temperaturas entre 19 e 28ºC. Em forma de pancadas, a chuva está prevista para à tarde e à noite (10mm).

No domingo (25), a previsão é de 15mm. O Dia inicia com sol e no decorrer do domingo, ocorre o aumento de nuvens, com pancadas de chuva no período da tarde e noite.

Júlio Cesar Santos Foto: Cícero Pereira