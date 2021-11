Fiore Bella Moda Plus Size, sua identidade com orgulho, inaugura neste dia 3

Share on Email

Atenção Mulheres! A moda plus size não tem mais limite!



Inaugura neste dia 3 de novembro Fiore Bella Moda Plus Size, na rua dos Andradas, 531 a partir das 9h.

Já se foi o tempo em que a moda feminina tinha um padrão a ser seguido. Hoje, o importante é valorizar a silhueta, exaltar a auto-estima, destacar a individualidade presente no estilo de vida, na atitude e na cultura de cada mulher.

A empresária Viviane Puiatti proprietária da Loja Fiore Bella, a partir da sua experiência em confecções e acessórios para o público feminino e atenta a grande procura pela moda plus size, viu que era o momento de investir num espaço que pudesse oferecer não apenas produtos, mas sim, peças quase exclusivas, itens-tendência, com preços justos e condições, além da possibilidade de vender sonhos.

Fiore Bella Moda Plus Size inaugura trazendo as novidades da coleção primavera/ verão e uma variedade em calças, blusas, shorts, vestidos e muito mais, priorizando a tendência com tons vibrantes, brilho e peças coringas que jamais saem de moda, valorizando o seu estilo.

Preparem-se! Dia 3 de novembro a partir das 9h na rua dos Andradas, 531, inaugura Fiore Bella Moda Plus Size, por que padrão é você quem faz!