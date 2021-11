Fios de telefonia foram arrebentados próximos à Santa Casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um problema recorrente que acontece em Alegrete são veículos com altura acima do permitido que atingem fios da rede de telefonia. Alguns estão bem baixos e facilmente são arrebentados por caminhões, que mesmo dentro dos limites exigidos por Lei acabam atingindo a fiação.

Donos devem juntar as fezes de seus cães das calçadas

Um fato, neste dia 9, na Rua General Sampaio com Simplício Jaques em que fios da Rede de telefonia estavam arrebentados mobilizou a Guarda Municipal. De acordo com testemunhas, um caminhão baú atingiu a Rede, rebentou os fios e saiu do local antes da Guarda Municipal chegar.

Fios de telefonia arrebentados

A altura máxima de um caminhão para evitar que atinja fios, tanto da rede elétrica como de telefonia é de 4m70cm.

De acordo com dados da Guarda Municipal, muitas vezes são os fios da telefonia que estão baixos e os veículos acabam enroscando. Já os da rede elétrica informam que estão na altura exigida.

Além de ter um dos menores orçamentos, Infra também tem falta de servidores

A Guarda Municipal esteve no local e informou a equipe da OI. Não há informações, no momento, sobre prejuízos relacionados a clientes.

Vera Soares Pedroso