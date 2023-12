Fique atento para não colocar lixo na rua neste fim de ano

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Para que todos se programem e não depositem resíduos nas ruas nos dias em que a coleta não será realizada, neste fim de ano, a Secretaria de Meio Ambiente está informando que nos dias 31 de dezembro (domingo), em que normalmente não há coleta, e 1 de janeiro, não haverá recolhimento em Alegrete. A coleta ocorrerá até este sábado à tarde (até às 15h).

Safons, o baterista que herdou o nome do avô e hoje é destaque no cenário musical

Para evitar acúmulos de lixo em containers e ao redor deles como aconteceu agora depois das festividades de Natal, a solicitação é para as pessoas não coloquem resíduos nos dias mencionados. O retorno normal da coleta acontecerá no próximo dia 2 de janeiro. Importante também que as pessoas separem o lixo reciclável dos resíduos orgânicos, para evitar que catadores tenham que revirar o lixo em busca de latas, vidros, dentre outros que possam ser vendidos à reciclagem.

Os serviços de coleta a cargo da Secretaria de Meio Ambiente recolhe diariamente uma média de 40 toneladas de lixo das ruas de Alegrete.