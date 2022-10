Líder comunitário, carnavalesco e empreendedor, “Feijão”, morre aos 53 anos

A comunidade do bairro Macedo está enlutada e lamenta a morte precoce do alegretense, que tinha um círculo grande de amizades na cidade.

Luiz Carlos, presidente do bairro Macedo, destacou que Feijão, como era carinhosamente chamado, era seu amigo de infância. -Um um homem trabalhador e muito humano. Ele realizava venda de frango assado, era apaixonado pelo carnaval e realizava muitas ações em prol da comunidade. Estava sempre “rodeado” de amigos, fazia tudo que estava ao alcance para auxiliar os menos favorecidos. Perdeu a mãe há pouco tempo e ficou muito abalado”- destacou.

Ivonete Ribeiro, abalada, evidenciou o trabalho dele durante a pandemia. “Foi uma grande perda para todos. Ontem(26), falei com ele e vou guardar essa imagem, de uma pessoa muito solidária”.

Feijão também foi atleta, onde jogou no Operário e sempre apoiou o esporte amador de Alegrete. Recentemente, estava trabalhando na campanha política e foi um dos responsáveis por diversos sopões realizados no bairro em prol das pessoas carentes. Figura conhecida da comunidade deixa um legado de muitas atividades na periferia.

Nas redes sociais, a comunidade, amigos e familiares lamentam a sua morte. Feijão sentiu-se mal, em casa, nesta manhã, chegou a ser levado à UPA, porém, não resistiu a um infarto.

As últimas homenagens ocorrem na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do cemitério. O sepultamento será , nesta quinta-feira(27), as 18h, no Cemitério Municipal de Alegrete.