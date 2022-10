Veja os números finais da eleição para o Estado e País em Alegrete

Share on Email

Saiba como os eleitores do município votaram na disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) pela Presidência da República, assim como, para Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite para o Governo do Estado.

A definição para presidente e governador no segundo turno das eleições 2022, ocorreu no domingo (30).

Os candidatos mais votados na cidade foram os eleitos, em uma eleição de âmbito estadual e nacional.

Os números abaixo se referem apenas aos votos em Alegrete.

Lula (PT) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Alegrete. Ele recebeu 21.787 votos, o equivalente a 52,88% do total da cidade. Jair Bolsonaro (PL) foi a escolha de 47,12% dos eleitores e recebeu 19.414 votos

Lula, também, teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 21.062 (50,94%). Jair Bolsonaro recebeu 16.548 votos, o equivalente a 40,02% no outro pleito.

Ao todo, 1,76% dos eleitores votaram em branco e 2,33% nulo de um total de 26,30% de abstenção.

Já para o cargo de governador do RS , Eduardo Leite (PSDB) recebeu mais votos em Alegrete. Foram 26.865 votos (66,57% do total da cidade). Seu adversário, Onyx Lorenzoni (PL), ficou com 33,43% dos eleitores e registrou 13.492 votos.