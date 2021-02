Fiscalização acaba com festa clandestina no Bairro Santo Antônio

Compartilhe















Festa foi encerrada depois de ser confirmada pelos fiscais, Guarda Municipal e Brigada Militar.

Proprietário de residência foi autuado por descumprimento dos Decretos Estadual e Municipal. Conforme ocorrência, o homem que foi identificado como responsável por uma festa que acontecia em sua casa, teria afirmado aos policiais e fiscais que iria permanecer realizando festas.

Durante a madrugada de domingo(7), a guarnição da Brigada Militar compareceu no bairro Santo Antônio, onde após várias denúncias ao 190, de que na residência estaria acontecendo uma festa clandestina, foi constatado que havia mais de 50 pessoas no endereço. Assim como, som alto e consumo de bebida alcoólica. Diante do fato, os policiais identificaram o responsável pela festa e o mesmo foi autuado pela fiscalização da Prefeitura com apoio da Guarda Municipal e realizado o Termo Circunstanciado pelos policiais militares por descumprimento ao artigo 268 Covid.