Fiscalização ambiental descobre duas barragens ilegais em afluentes do Rio Jacuí, no RS

Ao menos duas barragens construídas ilegalmente foram identificadas por autoridades ambientais em Cachoeira do Sul, na Região Central do Rio Grande do Sul, em afluentes do Rio Jacuí. Na segunda semana de janeiro, o setor de fiscalização ambiental do município recebeu denúncias da comunidade sobre as intervenções.

O setor de fiscalização reforça a importância de denunciar qualquer desvio no curso dos rios e afluentes. Os contatos são pelo telefone (51) 3724-6044 e o e-mail: [email protected]

No Arroio Divisa, os fiscais encontraram uma estrutura feita com tábuas e bolsões de areia para represar e conduzir a água até as lavouras. O agricultor responsável disse que construiu a barragem no início de 2022, em função do baixo volume de água no arroio.

Ele terá que pagar uma multa de R$ 5 mil e também pode responder criminalmente pela ação, já que a retirada de qualquer fonte de água precisa de licenciamento ambiental.

O tenente Adriano Silva, do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Cachoeira do Sul, comenta que os casos estão sendo observados durante o período de estiagem no estado.

“Sempre que é feito um barramento de curso d’água, outras pessoas também serão prejudicadas, em virtude de que, o curso d’água, em que pese, pouco, foi totalmente alterado”, comenta.

No Rio Irapuá, a Patrulha Ambiental da Brigada Militar e o município ainda trabalham para identificar o autor de uma represa. A multa deve pode chegar a R$ 200 mil pela gravidade da infração.

Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o Rio Jacuí é responsável pela irrigação de 27% das lavouras de arroz do RS. Além de prejudicar os demais cultivos da região, o desvio das águas também enfraquece a fauna e a flora. A barragem do Fandango, no Rio Jacuí, estava quase dois metros abaixo do nível normal (14,90 m), com 12,98 m.