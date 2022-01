RS registra as primeiras mortes pela variante ômicron da Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras mortes pela variante ômicron da Covid-19. As vítimas são um homem de 88 anos de Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e uma mulher de 86 anos de Progresso, no Vale do Taquari. Ambos estavam vacinados e tinham comorbidades.

De acordo com o Laboratório Central do Estado (Lacen/RS), o homem começou a ter sintomas em 31 de dezembro e morreu em 2 de janeiro, enquanto a mulher apresentou os primeiros sintomas em 1º de janeiro e teve a morte registrada no dia 5 deste mês.

Ao todo, o Rio Grande do Sul já identificou 264 casos confirmados ou sugestivos para a variante ômicron, distribuídos em 46 municípios.

Entre os casos identificados da variante ômicron, 21 foram confirmados por sequenciamento completo, método mais preciso pelo qual é feita a leitura de toda a cadeia genômica do vírus.

Os outros 243 são considerados sugestivos, caracterizados pelas amostras que tiveram o diagnóstico pelo exame de RT-PCR, que identifica parcialmente a variante, ou por aqueles casos que foram confirmados por serem de pessoas com sintomas e que sejam contato desses casos sugestivos.

