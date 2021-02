Fiscalização cumpriu com o anunciado: foi atuante e rígida para evitar aglomerações e junções nas ruas

Compartilhe















Para contribuir no combate à pandemia do coronavírus neste feriado de carnaval, a Prefeitura de Alegrete iniciou, nesta sexta-feira (12), uma operação especial de fiscalização, com apoio especial de uma força-tarefa, unindo forças de segurança da cidade. Com a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Ministério Público, agentes da administração municipal estão realizando uma ação preventiva conjunta, que envolve a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Guarda Municipal, e secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Promoção e Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Segundo a Administração Municipal, a ação tem foco pedagógico e de sensibilização, e busca estimular a população a seguir os cuidados e protocolos de segurança.

Nesta sexta (12), ocorreram mais de 30 autuações em pessoas que estavam descumprindo o decreto e permaneciam em praças e vias públicas após às 24h. Uma festa clandestina foi desarticulada e durante a blitz e ações de trânsito foram realizadas autuações, inclusive por embriaguez ao volante.

Os fiscais também orientaram os estabelecimentos comerciais sobre as regras de segurança para funcionários, clientes e quanto ao horário de funcionamento do decreto nº 096/2021

“Estamos em um momento delicado da pandemia e o nosso papel é engajar a sociedade na empatia pelo sofrimento das pessoas vítimas da Covid-19 e na responsabilidade por mantermos o cumprimento dos decretos”, destacou o prefeito Márcio Amaral.

Durante a ronda noturna, a Brigada Militar (BM) e Polícia Civil oferecem apoio às equipes da Prefeitura. Para o secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, as ações de fiscalização nesta sexta-feira são apenas uma prévia do que virá até o fim do feriado de carnaval. “Foram averiguadas muitas denúncias sobre festas particulares e realizadas muitas autuações. Intensificaremos ainda mais o trabalho nos próximos dias. As aglomerações foram rapidamente desfeitas, assim como os donos de bares fecharam seus estabelecimentos no horário previsto no decreto”, avalia o secretário.