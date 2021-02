Filho, drogado, destroça família com agressões aos familiares

Compartilhe















Filho drogado agrediu pai, mãe, irmão e quebrou vários objetos do interior da residência que fica na Cidade Alta, em Alegrete.

O pai acionou a Brigada Militar, porém, assim que a guarnição chegou no endereço ele não quis registrar ocorrência contra o filho. Segundo o relato do progenitor, o jovem chegou em casa, por volta das 4h, bastante alterado e drogado. Na sequência, passou a quebrar vários objetos e o agrediu, da mesma forma a mãe e o irmão. A Brigada Militar foi acionada pelo irmão, entretanto, os pais se recusaram a realizar registro contra o acusado. O homem foi levado à Delegacia de Polícia pelos policiais militares para a ocorrência declarando que não queria o filho preso. A esposa não quis comparecer na DP e o filho foi encaminhado à UPA pois estava com escoriações. O registro foi na madrugada de sábado(13).