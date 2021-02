Motorista sai da pista e abandona Chevette à margem da rodovia

Compartilhe















No início da noite de sábado(13), o Comando Rodoviário da Brigada Militar, atendeu a ocorrência na VRS 806, KM 01.

De acordo com o policial Rodoviário estadual, o motorista do veículo fugiu do local e abandonou o Chevette. Foi realizado contato com os órgãos de saúde (UPA/ Santa Casa), e não havia, até o momento, registro de pessoas hospitalizadas que pudessem ser identificadas como vítimas do acidente em questão. O policial descreveu que foi acionado pela Brigada Militar de Alegrete e, quando chegou no local, estava apenas o carro, abandonado.

A informação é que o motorista trafegava sentido Balneário Caverá/ BR290. Na curva, antes do trevo, perdeu controle do veículo, saiu da pista e ficou à margem da rodovia. Na consulta integrada ao sistema da Polícia, foi constatado que o Chevette está com licenciamento atrasado desde o ano de 2013. Por esse motivo, foi feito boletim de ocorrência pelo art. 305 CTB, fuga do local de acidente e o carro recolhido ao depósito do Detran. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu o acidente na noite de ontem. A Brigada Militar prestou apoio.

