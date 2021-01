Fiscalização divulga os valores dos combustíveis em Alegrete no mês de dezembro

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e mais o Procon, realizaram a Pesquisa dos Combustíveis referente ao mês de dezembro de 2020. Foram visitados 15 estabelecimentos, onde constatou-se o aumento de preços em todos os produtos em comparação ao mês de novembro.

Família identifica vítima do primeiro homicídio do ano em Alegrete

Em novembro, a gasolina comum mais barata estava em R$ 4,87 e terminou o ano com o mesmo valor. Já a gasolina mais cara, estava em R$ 4,99, mas em dezembro ficou em R$ 5,05. A gasolina aditivada permaneceu o mesmo valor em novembro e dezembro, ou seja, o custo é de R$ 4,89.

Brigada Militar apreende pés de maconha em rua da Vila Nova

Quanto ao óleo diesel comum, em novembro o preço mais barato ficou em R$ 3,62 e finalizou o ano com o mesmo valor. O óleo diesel comum, mais caro, custava R$ 3,84 e agora no mês de dezembro foi para R$ 3,96. O óleo diesel S10 mais barato ficou em R$ 3,69 e o mais caro 3,94. Já no mês de novembro o óleo diesel S10 mais barato ficou em R$ 3,67 e em dezembro o mesmo valor de novembro, R$ 3,94. O etanol em novembro e dezembro se manteve estável, ou seja, o mais barato, R$ 4,37 e o mais caro R$ 4,50.