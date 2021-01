OPAA alerta que não tem fins lucrativos e nem pede dinheiro em redes sociais

Compartilhe















Mais uma vez a entidade esclarece e reforça que a ONG OPAA é uma organização não governamental e sem fins lucrativos.

Toda sua renda, de acordo com sua diretoria, vem através de seus sócios que colaboram com R$ 20,00 mensais; cofres em alguns pontos comerciais e eventos realizados por seus voluntários.



Os voluntários esclarecem que toda renda é usada para pagamentos de suas despesas, tais como: atendimento médicos veterinários, compras de medicações e rações.

A ONG OPAA não pede em suas redes sociais dinheiro e sim ajuda para a entidade que mantém várias famílias por mês nas doações de rações.

Castrações

No ano de 2020, tiveram os projetos de castrações sem custo: 57 animais no bairro Renascer e 34 animais no bairro José de Abreu. Também, 240 animais no bairro Promorar, através do projeto da Cooperativa Sicredi e, todo o mês, em média 10 castrações são pagas pela ONG em clínicas conveniadas, com listagem repassada pelo Canil Municipal.

A OPAA não recolhe animais para o Canil e sim ajuda na doação dos mesmos.

A entidade atualmente está investindo em melhorias no Canil Municipal: colocação de cerâmica nas paredes, pintura e colocação de calçada externa.

Todas as pessoas que ajudam a OPAA são voluntárias e possuem atividades paralelas. As prestações de contas da entidade são feitas ao escritório de contabilidade, Loebler Assessoria, pago pela própria OPAA, todas as despesas são apresentadas notas fiscais.



A ONG OPAA existe há mais de 10 anos no município e luta por melhorias na Causa Animal hoje e sempre!

Para maiores esclarecimentos, a ONG está com suas portas abertas para prestar contas, sua sede na rua Dr Quintana, 120, Centro, telefone para contato (55)3426 3102.

Diretoria ONG OPAA.

Vera Soares Pedroso