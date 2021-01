Brigada Militar apreende pés de maconha em rua da Vila Nova

Compartilhe















Brigada Militar realizou apreensão de pés de maconha identificados pela sagacidade dos policiais, no bairro Vila Nova.

Durante o patrulhamento ostensivo na manhã de domingo(3), os policiais militares de Alegrete identificaram uma pequeno cultivo da planta herbácea “Cannabis Sativa” (nome científico da maconha).

A apreensão foi na rua Simplício Jacques, bairro Vila Nova. A plantação contemplava cinco pés de maconha que estavam entre outras plantas e a vegetação para tentar ludibriar os policiais e dificultar a identificação. No local encontrado, não havia residências, porém, os vasos com a planta estavam próximo à calçada. Diante da identificação, os pés de maconha foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia de Alegrete onde foi realizado o registro. Ninguém foi encontrado no local durante a apreensão. A polícia deve continuar as investigações para identificar responsáveis pela plantação.