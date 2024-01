Flamengo vence a primeira e dupla Grenal segue na briga pelo G-8

Operação policial resulta na apreensão de armas e munições no Caiboaté

Abrindo a rodada, Peñarol e Alianza Lima empataram em 0 x 0 nas dependências do 6º RCB. Logo após, às 17h20, a equipe do Argentino JRs venceu a equipe do Universitário por 3 a 1 e garantiu a liderança isolada do Efipan. Já a equipe peruana está matematicamente eliminada e não disputa mais nada na competição.

Adolescente é apreendido por roubo em loja; funcionária foi trancada no banheiro

No Estádio Farroupilha, o Grêmio venceu por 2 a 1 os paraguaios do Olímpia e subiu na tabela. Logo após, o Defensor venceu o Talleres por 2 a 1 e segurou a segunda posição da competição. O Flamengo de Alegrete, em um jogo de superação, venceu a sensação do campeonato, Independente Del Valle, pelo placar de 1 a 0. Apesar do resultado, o rubro-negro está eliminado da competição. Fechando a noite, o Internacional venceu de virada a equipe do Palmeiras pelo placar de 2 a 1. Hoje acontece a última rodada que irá definir os oito classificados para o mata-mata.

