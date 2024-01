Operação policial resulta na apreensão de armas e munições no Caiboaté

A Brigada Militar, em conjunto com a Polícia Civil, executou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na localidade do Caiboaté, no interior do município. O proprietário da residência é acusado pelo crime de ameaça em âmbito familiar, e havia indícios de que ele possuía armas de fogo em sua residência. Durante a busca, foram encontrados dois revólveres calibre .38 e uma espingarda calibre .22, além de diversas munições. O acusado não estava presente no local, e o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia.