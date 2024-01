Adolescente é apreendido por roubo em loja: funcionária foi trancada no banheiro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de quarta-feira(24), por volta das 15h, uma guarnição da Brigada Militar, em patrulhamento pelo bairro Ibirapuitã, recebeu informação sobre um indivíduo de bicicleta agindo de maneira suspeita.

Os policiais realizaram abordagem e identificaram se tratar de um adolescente de 16 anos. Neste instante, uma mulher de 21 anos, se aproximou alegando que o menor havia entrado no estabelecimento onde ela trabalha momentos antes. Segundo a vítima, o adolescente a empurrou e a trancou no banheiro, conseguindo sair apenas com a ajuda de sua mãe.

Ao verificar, constatou-se que aproximadamente R$290,00 haviam sido subtraídos do caixa. As partes envolvidas foram encaminhadas à DPPA, onde o registro foi efetuado e os responsáveis pelo adolescente foram acionados.