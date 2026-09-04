Rosas de Ouro promove oficina da Corsan e transforma óleo usado em sabão em Alegrete

A sede da Escola de Samba Rosas de Ouro, em Alegrete, recebeu, no dia 27 de agosto, uma oficina de educação ambiental promovida em parceria com a Corsan. A atividade ensinou os participantes a transformar óleo de cozinha usado em sabão, mostrando uma alternativa de reaproveitamento para um resíduo que, quando descartado de forma inadequada, pode provocar entupimentos na rede de esgoto e impactos ambientais.

A iniciativa foi idealizada pela diretoria da escola e contou com a participação de Ana Amélia Soares Nakashima, integrante da diretoria. À frente da Rosas de Ouro no período da atividade, a presidente Alexandra Calage acompanhou a realização ao lado de outros integrantes da diretoria. A ação também reforçou a utilização da sede da escola como espaço de convivência, informação e mobilização comunitária para além das atividades ligadas ao Carnaval.

A oficina foi conduzida pela supervisora de responsabilidade social da Companhia, Keri Raquel Machado, dentro da proposta do programa De Olho no Óleo, que busca orientar a população sobre a destinação correta do óleo de cozinha usado. O produto não deve ser despejado em pias, ralos ou vasos sanitários, pois pode aderir às tubulações, favorecer obstruções e contribuir para extravasamentos de esgoto. Quando chega ao meio ambiente, também pode comprometer a qualidade da água.

Segundo dados divulgados pela Corsan, o programa já havia recolhido 7.807 litros de óleo de cozinha usado desde 2023, volume que representa, conforme a estimativa utilizada pela companhia, um potencial de contaminação evitada de aproximadamente 156,14 milhões de litros de água.

Durante a atividade, os participantes acompanharam o processo de transformação do óleo em sabão, tornando a orientação ambiental uma experiência prática. A proposta mostrou que um material normalmente descartado pode ganhar nova utilidade quando recebe a destinação adequada, aproximando o conceito de sustentabilidade da rotina das famílias.

A realização da oficina também evidencia o papel de entidades comunitárias na disseminação de informações e na promoção de ações de interesse coletivo. Ao abrir suas portas para uma atividade de educação ambiental, a Rosas de Ouro amplia sua atuação junto à comunidade e cria uma aproximação entre cultura, cidadania e responsabilidade ambiental.

A mensagem deixada pela iniciativa é simples: óleo de cozinha usado não deve ir para a pia. Com informação e alternativas de reaproveitamento, um resíduo que poderia representar um problema para o saneamento e para o meio ambiente pode ser transformado em um novo produto e contribuir para práticas mais sustentáveis no dia a dia.