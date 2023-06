Fluir Alegrete conta com: avaliação e intervenção suspeita de TEA (transtorno do Espectro Autista)

No campo da psicopedagogia, a avaliação e intervenção precoce em crianças desempenham um papel fundamental no diagnóstico e no tratamento de transtornos de neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Uma profissional renomada nessa área é a psicopedagoga Daniela Vizzotto, pós-graduada em autismo e ABA (Análise do Comportamento Aplicada), que tem se dedicado a aplicar testagens para o rastreio de TEA e outros transtornos de neurodesenvolvimento.

Daniela Vizzoto afirma: “A avaliação precoce é um processo crucial para identificar qualquer alteração ou atraso no desenvolvimento de uma criança. Quanto mais cedo um transtorno for detectado, maiores são as chances de intervenção e tratamento efetivos. Daniela Vizzotto tem se destacado nesse campo, utilizando sua experiência e conhecimentos para identificar possíveis indicadores de TEA e transtornos relacionados em crianças desde os primeiros anos de vida.”

Um dos principais benefícios da avaliação precoce é a possibilidade de iniciar intervenções adequadas o mais cedo possível. O diagnóstico precoce permite que a criança receba apoio e acompanhamento especializado, adaptado às suas necessidades específicas. A intervenção nessa fase inicial pode ajudar a minimizar os efeitos negativos dos transtornos de neurodesenvolvimento, facilitando o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e comunicativo da criança.

A psicopedagoga Daniela Vizzotto utiliza a abordagem da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) em suas intervenções. A ABA é uma terapia com base científica que busca promover habilidades sociais, de comunicação e de aprendizado em crianças com TEA e outros transtornos de desenvolvimento. O trabalho de Vizzotto é pautado em evidências científicas, sendo embasado em estudos e pesquisas atualizadas na área.

Além disso, a intervenção precoce também oferece suporte aos pais e familiares da criança. Daniela Vizzotto compreende a importância de fornecer orientações e recursos para os familiares lidarem com os desafios relacionados aos transtornos de neurodesenvolvimento. Ao envolver a família no processo de intervenção, a psicopedagoga fortalece os laços afetivos e promove uma melhor compreensão do transtorno, proporcionando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento infantil.

Estudos têm mostrado que a intervenção precoce em crianças com TEA e outros transtornos de neurodesenvolvimento pode resultar em melhorias significativas a longo prazo. Crianças que recebem intervenção adequada desde cedo têm maiores chances de alcançar um desenvolvimento mais saudável e uma maior independência na vida cotidiana.

A atuação da psicopedagoga Daniela Vizzotto é um exemplo de como profissionais capacitados podem fazer a diferença na vida de crianças com transtornos de neurodesenvolvimento.

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.