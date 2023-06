Muita comoção pela morte prematura de Bianka Nora Dias, uma guerreira que inspirou a todos

Amigas próximas destacam a força e a coragem de Bianka ao enfrentar a doença. Segundo elas, a alegretense era uma verdadeira guerreira, lutando incansavelmente. “Ela lutou corajosamente, uma guerreira mesmo”, afirmou uma das amigas. Desde a infância, essa amiga acompanhou a vida de Bianka, descrevendo-a como uma pessoa educada, carinhosa, meiga e bondosa. “Ela era tudo de bom. Tinha fé e descansou”, concluiu emocionada.

Uma das pessoas mais próximas de Bianka, Juliana Calage, que além de amiga destaca-se como uma irmã de coração, ficou profundamente abalada com a perda. As duas se conheceram na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), onde Bianka cursava Engenharia Civil e Juliana cursava Engenharia Agrícola. A amizade entre elas se fortaleceu quando Juliana ajudou Bianka em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e as duas passaram a compartilhar momentos no campo, já que suas áreas de pesquisa se aproximavam. Apesar de terem seguido caminhos diferentes após a formação, a amizade entre elas sempre permaneceu forte. “Nossa família ficou uma só. Ela festejou minha conquista, assim como eu a dela”, relembra Juliana com carinho.

Milena, uma amiga que é profissional do Studio Pole Dance, acrescentou a garra e a espiritualidade de Bianka. Segundo ela, a amiga será sempre um exemplo de luta, força e coragem. Ela lutou até o fim, sem perder a esperança de se curar. Mesmo nos momentos mais difíceis, Bianka se mostrava otimista, alegre e sempre alto astral, inspirando todos ao seu redor.

A Escola Emílio Zuñeda, onde Bianka estudou, prestou uma homenagem emocionante à ex-aluna, relembrando sua dedicação e empenho durante os anos de estudo. Além disso, inúmeras pessoas expressam sua tristeza e solidariedade nas redes sociais, compartilhando memórias, mensagens de apoio e homenagens a Bianka. Amigos, familiares e pessoas que ela conheceu durante o tratamento também se uniram em um sentimento de luto e gratidão pela vida da mulher incrível que ela sempre foi.

A partida prematura de Bianka Nora Dias deixou uma lacuna imensurável na vida daqueles que a conheceram e amam. Sua história de coragem e resiliência permanecerá como um exemplo para todos, e seu legado será lembrado com carinho e semelhança.

As últimas homenagens a Bianka Nora Dias, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 11h, desta quarta-feira(7), no Cemitério público Municipal de Alegrete.