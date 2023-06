Rodada do citadino com três vitórias, uma de cada divisão do futsal alegretense

A noite de terça-feira (6), registrou mais três jogos pelo citadino de futsal 2023. A quadra da Arena Esporte & Lazer foi palco de boas partidas. O diferencial dessa rodada foi a movimentação das três divisões da competição, ou seja dois times de cada série entraram em quadra na noite de terça.

No primeiro confronto válido pela Série C, marcou a 3ª rodada e teve vitória apertada do Roma sobre o Barsemlona, por 6 a 5. Ricardo Serpa fez três, Arthur, Lucas e Paulo Ricardo consumaram a vitória do Roma. Já pelo Barsemlona, os gols foram anotados por Lucas Cordeiro 2x, Erick, Franck e Ébner.

Pela divisão de acesso, o AEF Tigres venceu mais uma, dessa vez passou pelo Aimoré com um placar de 6 a 3. Lisandro Penteado anotou um hat-trick, José Vitor, Matheus e Romário Rhodes balançaram as redes para os Tigres. Alan de Moura, André Vaz e Lucas Estefano fizeram os gols pelo Aimoré. O jogo foi válido pela 4ª rodada e a arbitragem aplicou seis cartões amarelos e dois vermelhos.

Na elite do futsal, um jogão entre AABB e Center Fhotos. O time abebeano conseguiu a vitória nos detalhes, em uma partida acirrada pela Série A. Final 2 a 1, para a ABBB com gols de Josimar e Pablo Witt. Lucas Francisco marcou pelo Center.

Fotos: Roger Severo