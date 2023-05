Fluir Alegrete! Um modelo de atendimento consolidado

O Espaço surgiu com a ideia de revolucionar o atendimento em saúde na cidade de Alegrete e apresentar uma proposta de atendimento integrado com diversos profissionais.

Os idealizadores e fundadores deste novo modelo em atendimento, Gabriel e Daniela destacam a importância do Fluir Alegrete para a comunidade.



Acompanhe:



“O Fluir surgiu através de um grande sonho de oferecer a experiência do atendimento integrado para nossos pacientes e, que eles possam encontrar diversos profissionais qualificados em um só lugar. Hoje contamos com doze profissionais de diversas áreas que tem por objetivo um olhar sensível, ético e comprometido com cada paciente” – Diretor Gabriel Blaskesi.

A Diretora Daniela Vizzotto ressalta: “Buscávamos suprir uma demanda represada na região, ofertando atendimento transdisciplinar de qualidade, visando sempre o lado humano de todos os pacientes. Olhar individualizado e eficiência no processo de avaliar e intervir, são nossos diferenciais. Daniela ainda menciona a importância da transdisciplinaridade, que também faz o Fluir ser um referencial em cuidados com a saúde global. Quanto maior a integração entre os profissionais, quanto mais perspectivas de análises possuirmos, melhor será a precisão para o cuidado do paciente. E isso é uma tarefa árdua, pois implica em transformações profundas, o que está diretamente ligado na escolha dos profissionais que atendem sob essa perspectiva integrativa. Desta forma, estamos sempre em busca do melhor para nossos pacientes. O diálogo e formas diferentes de descrever, analisar, explicar e intervir na realidade, com o intuito de criar uma alternativa que respeite e entenda as particularidades de cada indivíduo, é a nossa missão”.

Atualmente o Fluir conta com doze profissionais das mais diversas áreas, confira abaixo:

